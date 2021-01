Backstage Barber Pub in Mierlo trekt stekker eruit

MIERLO - Geen karaoke-avonden en live concerten meer aan de Vesperstraat 8 in Mierlo, in de eetgelegenheid en kroeg van De Backstage Barberpub. De coronacrisis biedt te weinig perspectief voor de ondernemers. Ze hebben besloten om te stoppen en wel per 1 februari.

De twee Mierlose barbieren Ruud Gerrits (50) en Ralph de Rozario (50) startten in februari 2018 hun eetcafé annex bruine kroeg in Gasterij Mierle. Niet veel later ging Gerrits verder met compagnon Jean-Pierre Donkers (51). Het tweetal heeft definitief het besluit genomen om te stoppen met De Backstage Barber Pub.

Terneergeslagen zijn Gerrits en Donkers niet. ,,Eerder realistisch. Er zijn immers weinig vooruitzichten voor ons, want de natte horeca zal op korte termijn niet op mogen starten. Het eerste half jaar in ieder geval niet, denken we, en ook daarna verwachten we strenge restricties. Dus geen mogelijkheid tot bijvoorbeeld een live concert in onze zaal met honderd man publiek erin.”

Quote Het is jammer, dat we nét de drie jaar niet gaan halen, maar we hebben per 1 februari de huur opgezegd. Ruud Gerrits en Jean-Pierre Donkers, Barber Pub Mierlo

De compagnons besloten daarom de handdoek in de ring te gooien. ,,Half november zijn we rond de tafel gaan zitten en hebben we alle ins en outs besproken. Het is jammer, dat we nét de drie jaar niet gaan halen, maar we hebben per 1 februari de huur opgezegd."

Ze nemen het besluit om te stoppen met pijn in het hart. ,,Maar er is voor ons geen licht in de tunnel, dus de stekker gaat eruit. Al denken we nog steeds dat onze pub een aanvulling voor Mierlo en de regio was. Vooral zijn we heel dankbaar dat we zo gedragen werden door zoveel Mierlonaren. We kijken terug op ontzettend veel mooie momenten en geweldige concerten.”