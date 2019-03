Backstage bij bedrijven in regio Eindhoven

Het aanbod van bedrijven in de regio is divers. Zo kunnen kinderen bij de High Tech Campus in Eindhoven langskomen om te leren over de ontwikkeling van de nieuwste producten. Als ze liever iets met hun handen doen kunnen ze zelf een zeepje maken bij Zeepgieterij Zeeptopper in Best. Mochten ze de culinaire kant op willen kunnen ze bij Fornitalia Pizzaovens in Mierlo terecht om les te krijgen over echte pizzaovens. Ze leren daar hoe ze een oven bouwen en gebruiken. Ook mogen ze hun eigen pizza maken en deze achteraf opeten.