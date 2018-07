Baggerwerkzaamheden Oude Gracht uitgesteld vanwege warme weer

Politie stuit in Eindhoven op 'ontvoerde' verloofde

14:49 EINDHOVEN - Een man die met een masker in zijn hand naar een flat staart, was al een vreemd beeld. Maar toen een Eindhovenaar zaterdag rond 12.00 uur ook nog een persoon in een overall uit een busje zag stappen en voor zijn ogen iemand het voertuig in werd gesleurd, belde hij direct 112. 'Ik vertrouw het niet'.