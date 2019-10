Bahai gemeenschap Eindhoven viert geboortedagen Báb en Bahá’u'lláh

EINDHOVEN - De baha’i gemeenschap in Eindhoven viert dit weekend de geboortedagen van de zogenoemde tweeling-manifestatie, de Báb en Bahá’u'lláh, de twee grondleggers van het Baha’i-geloof. Dit jaar wordt daar extra aandacht aan besteed omdat het 200 jaar geleden is dat de Báb in het toenmalige Perzië geboren werd.

Bahai is een nog jong geloof, 176 jaar om precies te zijn, en telt wereldwijd bijna zes miljoen aanhangers. In Nederland zijn dat er 1500, in Eindhoven 25. Hoogste doel van de baha’i is eenheid van de mensheid te bereiken. ,,Daar werken we wereldwijd aan, passend in de ontwikkeling van onze samenleving. Eenheid in verscheidenheid dus", stelt penningmeester Elham Alaie van de Eindhovense baha’i. De in Iran geboren Alaie kreeg de baha’i met de paplepel ingegoten. ,Ik hoor tot de vierde generatie baha’i in onze familie, maar het is wel zo dat je zelf op je vijftiende bewust kiest voor dit geloof. Het wordt ons niet opgedrongen”, zo stelt ze. Jos Hazebroek daarentegen, voorzitter van de plaatselijke geestelijke raad, is van huis uit katholiek opgevoed, maar koos tijdens zijn studie in Delft voor de baha’i. ,,Dat gebeurde nadat ik een baha’i-lezing had bezocht over de relatie tussen religie en wetenschap. Beide ontwikkelen zich en veranderen, maar moeten met elkaar in balans zijn om naar grote hoogte te kunnen stijgen. Als de vleugels van een vogel, zeg maar. Dat sprak aan en binnen een maand ben ik van geloof geswitcht.”

Goddelijke manifestatie

Hoewel de baha’i in het aantal volgelingen relatief klein is, is het volgens Hazebroek ook zo dat dit geloof na het christendom de religie is die wereldwijd het meest over verschillende landen verspreid is. ,,De baha’i staan ook open voor iedereen en elk geloof", verklaart hij. ,,Historisch gezien is er ongeveer elke duizend jaar een goddelijke manifestatie en wij geloven dat al die profeten, van Abraham tot Jezus Christus, Mohammed, Boeddha en als laatsten de Bab en Baha’u’llah hebben geholpen in de ontwikkeling van de mensheid. Maar feit is dat er sinds 176 jaar heel wat mensen zijn overgestapt naar baha’i.”

Verstoten

Elham Alaie voegt daaraan toe: ,,Mijn overgrootvader aan moeders kant was een Joodse rabbi die verstoten werd toen hij baha’i werd. Die aan vaders kant was moslim, maar is ook baha’i geworden. En mijn eigen man was een volgeling van Zarathustra, een Iraanse profeet en grondlegger van het zoroastrisme. Ook hij is baha’i geworden. Het geeft iets aan toch.”

Grond aangekocht

De baha’i hebben geen priesters, rabbijnen of imams, maar op plaatselijk, nationaal en internationaal niveau geestelijke raden. Een kerk is er nog niet. De maandelijkse bijeenkomsten vinden plaats (de baha’i- kalender telt 19 maanden van elk 19 dagen en enkele schrikkeldagen) bij geloofsgenoten thuis. Hazebroek: ,,Wel hebben we in elk werelddeel een soort moeder-tempel, de Europese staat in Langenhain bij Frankfurt. Maar baha’i willen nu ook op landelijk niveau gaan bouwen, de grond daarvoor is in Zoetermeer aangekocht.”