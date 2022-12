Bakfiets, chocolademelk en een cadeautje moeten bewoners achter de geraniums vandaan halen

EINDHOVEN - De hete chocolademelk met slagroom geeft de bezoekers bij de bakfiets weer een beetje warmte. Het is een koude woensdagavond als de buurt verzamelt bij het Buurtpunt in de wijk Kronehoef-West op uitnodiging van het team van WIJeindhoven-Buurt in Bloei

Het is meteen gezellig druk als om 17.00 uur de bakfiets met een dampende pan chocolademelk voor de deur staat van het Buurtpunt. Buurtbewoners uit Kronehoef zijn uitgenodigd voor een warm drankje, een praatje en een cadeautje dat extra gezelligheid geeft in de komende winterdagen.

Harrie Nouwens woont vlakbij en komt langs voor die gezelligheid. ,,Ik woon al 32 jaar in de wijk. Ze bedenken iedere keer weer nieuwe initiatieven. Heel leuk. Ik kom om een praatje te maken en als er iets is meld ik dat meteen. Het is een fijne buurt om in te wonen.”

Alle teams Buurt in Bloei hebben bakfiets

Het gebruik van de bakfiets is een van de nieuwe initiatieven van welzijnsorganisatie WIJeindhoven-Buurt in Bloei. Alle acht teams van Buurt in Bloei hebben de beschikking over een bakfiets. Sinds oktober zijn de fietsen te vinden in de wijken.

Quote De bakfiets valt op. Mensen komen eropaf. Vinden hem mooi Floor Noijen, WIJeindhoven

,,Het is een laagdrempelige manier om de wijk in te trekken. Dat kan voor van alles zijn, een praatje of een actie. Zo zijn we zichtbaar in de wijk op zoek naar verbinding”, legt verbinder Floor Noijen uit.

WIJeindhoven maakt al langer gebruik van de Buurtbus. Deze is regelmatig in de Eindhovense wijken terug te vinden met het buurtterras. Maar daar is er maar één van en een bus is minder snel in te zetten. Noijen: ,,De bakfiets is makkelijk mee te nemen voor kleinschalige inzet. We hebben hem nu drie keer gebruikt. Hij valt op, mensen kom eropaf. We krijgen reacties dat mensen hem mooi vinden. Bovendien is hij erg praktisch.”

Mensen het huis uit krijgen

Deze avond blijft de bakfiets geparkeerd staan. Wel zo handig deze keer met de pan chocolademelk erbovenop. Het doel is om ook tijdens deze winterdagen de mensen het huis uit te krijgen. ,,Zo kunnen we samen een praatje maken en een plankje met lichtjes aanbieden. Fijn dat er al mensen op af komen”, zegt Noijen.

Quote Zo zijn we er toch even samen uit voor de gezellig­heid Elly Geven en Betsy Huijbers

Buurtbewoners Elly Geven en Betsy Huijbers zijn intussen toch even aan het opwarmen in het Buurtpunt. Huijbers: ,,Zo zijn we er toch even samen uit voor de gezelligheid.” Beiden wonen al vijftig respectievelijk zestig jaar in de wijk. Geven: ,,Het is een fijne buurt om in te wonen, anders zouden we hier niet zo lang blijven.”

Vrijwilliger Anthony van Lierop van Platform Kronehoef-Oost komt ook even bij de buren kijken. ,,Dit is echt iets voor ons in de wijk. Het verbindt. En na corona moeten we weer opnieuw beginnen. We moeten alle bewoners weer opnieuw achter de geraniums vandaan halen.”