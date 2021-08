Bakker Kuijpers hoeft de wekker niet meer te zetten; na honderd jaar en drie generaties gaat de knip erop

De wekker stond de afgelopen nacht niet op twee uur (voor Hubert Kuijpers) of half zeven (voor Helma). Maar uitslapen was er ook deze vrije woensdag niet bij. ,,Ik verwacht dat ik op dezelfde tijd wakker word”, zegt zij een dag eerder. Die dinsdag 31 augustus zal het echtpaar nog lang bijblijven als laatste dag van bakkerij Jan Kuijpers. De winkel is dicht, de machines zijn verkocht aan een collega. Na 42 jaar is het mooi geweest. Zes dagen per week vroeg naar bed, ook al was er een mooie film op tv.