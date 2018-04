Bakkerij Bekkers begint alvast met verkoop PSV-kampioenstaarten: We gaan er een paar honderd maken

Dus waren de eerste taarten toen de deuren donderdagochtend om 8.00 uur openden al klaar. En gewild, zo blijkt. Van de Laar: ,,We beginnen rustig maar er zijn al mensen langsgekomen specifiek voor de taart." Bekkers heeft in de omgeving Eindhoven in totaal 13 vestigingen, waarvan 3 in Eindhoven zelf. ,,Vooral in de stad verwachten we veel te verkopen, maar PSV is in heel de regio natuurlijk super populair dus we denken dat we er tientallen of misschien wel honderden zullen gaan verkopen", aldus Van de Laar.