Baklap is echte Eindhovense film: ‘Ook wij hebben hier filmsterren’

Weinig budget, zeeën van tijd en een complete Eindhovense crew en cast. Zo begonnen filmmaker Tom Elswijk en taxichauffeur Ivo Jansen aan een bijzonder filmproject in coronatijd. Het eindresultaat, Buckle Up a.k.a. Baklap, ging dit weekend in première met een drive in-show op het Ketelhuisplein.

Filmmaker Tom Elswijk zag het met lede ogen aan. Zodra een Eindhovense filmmaker een beetje naam maakte, pakte die zijn biezen en vertrok richting randstad. ,,Terwijl hier zoveel boeiende verhalen voor het oprapen liggen en de stad zoveel interessante mensen en plekken kent. Als ik dan in de kroeg of supermarkt rondkeek wat voor karakters daar komen, zag ik al echte filmsterren rondlopen.”

Allemaal Eindhovenaren

Zoals Henk van Straten bijvoorbeeld, de bekende boekenschrijver die bij de zelfde supermarkt winkelt als Elswijk. ,,Toen ik hem een appje stuurde, begon ik ook dat ik hem altijd zie bij de Albert Heijn. En dat hij een goede kop heeft en ik hem wilde als hoofdrolspeler voor mijn film Baklap.” Dus is de boekenschrijver nu voor het eerst te zien op het witte doek bij de première afgelopen weekend op het Ketelhuispein.

Berry (Henk van Straten) is alles kwijt maar krijgt via zijn zus een laatste kans bij Ivotax. Alleen als die achter zijn schimmige verleden komt, bedenkt hij die een bizarre test die uitmondt in een intense achtervolging door de stad. Ook de andere acteurs, zoals Mike Weerts, Sharon Kovacs en Johan Vlemmix komen allemaal uit Eindhoven , net als de complete crew. ,,Iedereen die heeft meegewerkt aan de film komt uit de stad zelf”, vertelt Elswijk. In totaal werkten 60 man mee aan de film. ,,Ons doel is om te laten zien: wij kunnen hier ook zoiets maken.”

Taxibedrijf

Tijdens een eerder filmproject kwam Elswijk, die Image Media and Technology studeerde aan de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht, voor de rol van taxichauffeur uit bij Ivo Jansen van het Eindhovense taxibedrijf Ivotax. “De sfeer en op de set en het groepsgevoel dat ontstaat, vond hij zo leuk dat hij voorstelde om een speelfilm over taxi’s te maken.”

Toen Nederland in de eerste lockdown ging, kreeg dat idee ineens vorm. Jansen had nauwelijks ritjes meer en ook Elswijk en andere bekenden uit het filmwereldje hadden ineens zeeën van tijd. ,,Wij zijn pas enkele jaren geleden afgestudeerd en hebben nog geen koophuizen en dus lage vaste lasten. Omdat we door de Tozo-regeling verzekerd waren van een (basis)inkomen waren we in de ideale positie om volop kunst te maken.”

Achtervolging

Hij presenteerde een aantal ideeën aan Jansen, die een klein budget beschikbaar stelde. Die koos uiteindelijk voor de moeilijkste optie: een autoachtervolging door de straten van Eindhoven. ,,Dat is filmtechnisch al heel complex om een vloeiende scène te krijgen en dan moet je ook nog een vergunning regelen om de hele straat een paar nachten voor jezelf te hebben.”

Twee nachten hadden ze de hele straat voor zichzelf, inclusief verkeersleiders die het overige verkeer tegenhielden. De achtervolgingen filmden ze deels hangend uit een busje en vastgebonden aan het achterdak van de auto, zodat ze niet eruit zouden vallen. ,,Door het lage budget was het soms echt een uitdaging.”

Live-stunt

De film ging vrijdagavond in première met een drive-in show op Strijp-S. Eigenlijk bedacht vanwege de corona-maatregelen, al is het ook nu nog passend omdat de film zich grotendeels in de auto afspeelt. Helemaal als op het Ketelhuisplein ineens de achtervolgde motor opduikt en de kijkers hun auto terugzien op het filmdoek. ,,Met deze film wil ik ook de scheiding tussen film en werkelijkheid vervagen. Aan de verbaasde reacties van het publiek te zien is dat zeker gelukt.”