Bami: Frits Duijts uit Eindhoven is een expert in rustig aan doen

ZomerserieEINDHOVEN - Twintig jaar geleden woonde Frits nog in een appartement in het het centrum van Nederweert. Toen stond midden in zijn kamer een pedal steel guitar, mijn favoriete instrument, maar ook het lastigste instrument dat er bestaat. Hij had me voorgedaan hoe het moest, maar veel meer kon hij ook niet voordoen, want na twee lessen had zijn steel-leraar gezegd dat hij hem geen les meer gaf, omdat hij er geen talent voor had.