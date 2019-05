Banengroei zwakt af, regio Zuidoost-Brabant blijft koploper

EINDHOVEN - Het hoogtepunt van de banengroei is volgens UWV voorbij. In dit en komend jaar komen er 309.000 banen bij in ons land waarmee het totaal aantal banen uitkomt op bijna 10,8 miljoen. In Zuidoost-Brabant blijft de banenmotor iets harder draaien dan landelijk het geval is. Dat blijkt uit de jaarlijkse arbeidsmarktprognose van uitkeringsinstantie UWV.

De groei van banen blijft de komende jaren toenemen maar niet meer in die mate als voorgaande jaren. Voor de komende twee jaar verwacht het UWV dat er in Noord-Brabant 39.700 banen bijkomen. In 2018 waren dat er beduidend meer met een groei van 37.500 banen in één jaar tijd. Zuidoost-Brabant blijft het, door de aanwezigheid van de groeiende industriesector, het beste doen. In deze regio komen er vermoedelijk 7200 banen in 2019 bij en 5100 in 2020.

Vooral diegenen die in de zorg & welzijn willen werken, kunnen snel aan de slag. Door de vergrijzing komen er vooral banen bij in de verpleging, verzorging en de thuiszorg. Ook in de detailhandel en specialistische zakelijke diensten nemen de banen toe. Daar tegenover staat dat in de financiële sector en landbouw de banen naar verwachting afnemen. Ook uitzendbureau's gaan de afzwakkende groei merken.