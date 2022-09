Barbecue, dierengeluiden en (niet) slapen in de Philipsdorp speeltuin

Eindhoven - Hoe bijzonder is het, om als kind na sluitingstijd te blijven spelen in de speeltuin en er ook nog te blijven slapen in een tent! Dat geeft echt een superspeciaal gevoel, vertelt Sanne van Bekkum, een van de vrijwilligers bij speeltuinvereniging Philipsdorp.

Afgelopen weekend kon er gekampeerd worden bij speeltuin Philipsdorp. „De camping is terug van weggeweest en het voelde als vanouds”, vertelt Damian van Bakel, vrijwilliger en bestuurslid. Van Bakel: „Corona gooide, net als bij vele andere activiteiten, roet in het eten. Gelukkig konden we dit jaar de camping wel weer organiseren en met 14 tenten en rond de 24 kids in de leeftijd van 5 t/m 14 jaar en hun ouders hebben we er weer een mooi feest van kunnen maken.”

Volledig scherm Iris (links) en Eva voor hun tent: ,,Het kletsen bij de vuurkorf was ook erg gezellig." © DCI Media

Overal geluiden

Ouders, vrijwilligers en de kinderen genoten zaterdagavond van de uitgebreide BBQ en daarna was het natuurlijk tijd voor een avondspel. „Het dierengeluidenspel is een klassieker”, vertelt Bryan Wardenaar, bestuurslid en vrijwilliger. ,,In het donker ga je op zoek naar het dierengeluid dat op je kaartje staat. Door de hele speeltuin zitten zowel kinderen als volwassenen verstopt en probeer dan maar eens je dier te vinden als iedereen geluid maakt.”

Zusjes Lily (7) en Demi (9) hebben de nacht doorgebracht op de camping, voor beide was het de eerste keer. Echt geslapen hebben ze niet. Demi: „Ik heb zoveel geluiden gehoord, mensen die voorbij liepen en het was koud, maar ik vond het wel leuk, hoor. Straks ga ik lekker slapen in mijn eigen bed.” Zus Lily vond het vooral een spannende ervaring. Lily: „De buurvrouw in de tent naast ons wilde haar eigen kinderen laten schrikken. Ze had een heel eng masker op, zo’n zombiehoofd, en ze liet ons schrikken en dat lukte goed. Ze kwam niet meer bij van het lachen. Ik moest niet zo lachen. En het dierengeluidenspel was het leukste. Mijn papa Kevin deed ook mee. Hij was een hond en dat kon hij heel goed. Maar dat is ook logisch, want dat heeft hij afgekeken van onze hond Hunk. ,,Ja”, valt zus Demi bij. ,,Hij klonk net als Hunk als de postbode komt.”

Helpen voor een (klein) snoepje

Hier en daar zijn er in de speeltuin al kinderen druk aan het spelen, terwijl ouders zwoegend tenten opvouwen en de speeltuin weer toonbaar maken voor de middagopening. Gelukkig willen de kinderen wel helpen met afval oprapen. „Voor een snoepje willen ze best helpen, zelfs voor een klein snoepje”, lacht Sanne.

Eva (14) en Iris (11) lopen bepakt en bezakt te sjouwen met alle campingspullen. „We hebben lekker geslapen en het kletsen bij de vuurkorf was ook erg gezellig. We zitten ook op scouting, dus kamperen doen we vaak. En vanmorgen werden we wakker gemaakt met het liedje van Jochem Myjer Wakker worden. Keilachen, wij sliepen gewoon door, terwijl mama meteen wakker was. Maar ja, het is dan ook een liedje speciaal om mama’s wakker te maken!”