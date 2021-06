Bart Wernaart buigt zich over ethische dilemma's, zoals overleden personen in filmpjes iets laten doen wat ze nooit gedaan hebben

Pool (20) weet niet waarom hij een taxichauf­feur neerstak op Airport, justitie ziet het als poging tot moord

15:03 DEN BOSCH - Volgens de advocaat van een jonge Pool had deze ‘geen enkel kwaad’ in de zin. Toch wordt hij vervolgd voor poging tot moord. ,,Iemand van achteren neersteken, in zijn hoofd, is moeilijk anders te zien", zei de officier van justitie maandag.