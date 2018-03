Bas Schijvens uit Valkenswaard: Ouderwetse pannenkoek blijft onveranderd populair

EINDHOVEN - Een kleine 750 pannenkoeken draait Bas Schijvens uit Valkenswaard er vrijdag binnen een paar uur doorheen. Hij is met zijn Rolled-foodtruck neergestreken bij Vitalis zorgcentrum Wissehaege in Eindhoven om de 223 bewoners, 125 personeelsleden en bezoekers te voorzien van een ouderwetse pannenkoek.

De Valkenswaardenaar wil met zijn baksels wat extra's doen voor de ouderen, zoals door het hele land gebeurt tijdens deze nationale pannenkoekdag. Nederlandse basisschoolleerlingen bakken vandaag zo'n 110.000 pannenkoeken voor ruim 60.000 ouderen. De nationale pannenkoekendag is een initiatief dat in 2006 door de bedrijven Koopmans en Tefal werd gestart. ,,Maar wij maken wel ons eigen beslag. Sinds kort hebben we zelfs onze eigen 'blend', een combinatie van spelt- boekweit en tarwebloem", aldus Schijvens.

Festivals

Met zijn trucks staat de 'chief pancake officer' het hele jaar door op de grote festivals, later dit jaar strijkt hij zelfs neer in Denemarken. Pannenkoeken blijken dus nog altijd goede business. Op de festivals pakt hij uit met bijzondere varianten zoals een pannenkoek met geitenkaas en walnoten. Bij de Wissehaege bakt hij echter 'gewone' naturel pannenkoeken, met stroop of poedersuiker. "Je kunt de meest gekke en exotische recepten bedenken, maar de ouderwetse pannenkoek met stroop blijft in Nederland onveranderd populair", zegt hij.

Ook in andere landen bestaat een pannenkoekendag, bijvoorbeeld in Ierland en de Verenigde Staten. Daar worden traditioneel de dag voor Vastenavond pannenkoeken gegeten. Volgens de initiatiefnemers van de nationale pannenkoekendag in ons land eet 1 op de 3 Nederlanders een keer per maand pannenkoeken.

In de loop der eeuwen is de pannenkoek ook weinig veranderd. De Romeinen bakten ze al, zij het met iets andere ingrediënten. In het algemeen wordt aangenomen dat de Kruisvaarders het recept van de pannenkoek, zoals we hem in Nederland kennen, in de 12e eeuw meenamen vanuit China en Nepal. Het eerste kookboek met een recept voor pannenkoeken stamt uit 1439.

Het geheim van een goede pannenkoek? ,,Natuurlijk het beslag. Maar ook een goede olie is van essentieel belang. Wij gebruiken arachideolie, dat wordt gewonnen uit pinda's. Het heeft een hogere verbrandingstemperatuur dan veel andere oliën. Daardoor krijg je veel minder walm en voorkom je een brandsmaak."