Basisscholen in Zuidoost-Brabant voeren komende week massaal twee dagen actie

Het onderwijs voert de druk op, het is de meesters en juffen van basisscholen in de regio menens. Wat in juni 2017 begon met één uur staken om aandacht te vragen voor het nijpender wordende lerarentekort, de werkdruk en een eerlijker salaris, mondt donderdag en vrijdag uit in twee stakingsdagen. Op middelbare scholen merken leerlingen daar weinig van. Daar is het aantal stakende leerkrachten zo beperkt dat er nauwelijks lesuitval zal zijn. Maar in het basisonderwijs is de bereidheid om voor de vierde keer grootscheeps actie te voeren onverminderd groot. Bij Eenbes Basisonderwijs in Geldrop en omstreken gaan alle 26 basisscholen dicht, bij Prodas in Deurne, PlatOO in Helmond en Best Onderwijs alle scholen op één of twee na.