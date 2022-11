Basisscholen Schaatsfestijn na 50 jaar nog steeds razend populair

EINDHOVEN - IJsclub Eindhoven (IJCE) startte in 1970 met een jaarlijks terugkerend evenement: het Basisscholen Schaatsfestijn. Vanwege corona ging het twee jaar niet door maar vrijdagavond was er dan toch de 50ste editie van het bij scholen populaire festijn.

Ruim 1100 kinderen van 31 Eindhovense scholen gingen het ijs op van IJssportcentrum Eindhoven aan de Antoon Coolenlaan. De deelnemertjes konden kiezen uit een 20 of 40 minuten durende rit met als beloning een gouden jubileummedaille en een heus diploma. De scholen ontvingen een oorkonde.

,,Aan de 20-minuten rit doen vooral de kleinsten mee, de oudere kinderen rijden de 40-minuten rit”, vertelt Peter Henning (70) die al twintig jaar het evenement coördineert en daarbij zo’n zestig vrijwilligers aanstuurt. ,,Zelf schaats ik nog twee keer per week met veel plezier.”

Beetje moeilijk

Plezier dat ook te zien is bij de deelnemertjes waarvan de een voor de eerste keer op schaatsen staat en een ander al geroutineerd over het ijs glijdt. Shan (7) van basisschool De Boschuil bekijkt zittend tussen haar opa en oma de gouden medaille die ze na haar 20 minuten rit kreeg omgehangen. ,,Het is de eerste keer dat ik heb geschaatst”, vertelt ze. ,,Het was wel een beetje moeilijk maar het is gelukt.” Of ze vaker gaat schaatsen, weet ze nog niet. ,,Het is wel heel leuk.”

Vreugde en teleurstelling

Naast trots en vreugde omdat de eindstreep is gehaald, is er ook soms drama en teleurstelling. Zoals bij Veron (11) van Het Slingertouw. ,,Ik had nooit eerder geschaatst”, stamelt hij vechtend tegen zijn tranen. ,,Meteen na de start viel ik heel hard. Ik heb het rondje nog afgemaakt maar had te veel pijn en was ook flink geschrokken. Het ging echt niet meer.” Weer komen de tranen. Klasgenootjes en zijn leerkracht komen hem troosten. ,,Het liefst ga ik nu naar huis maar ik wacht toch tot mijn tweelingzusje klaar is.” Hij kruipt tegen zijn moeder aan. Teleurgesteld. ,,Ik schaats nooit meer”, fluistert hij.

Geen tijd voor interview

De ouders van Minke (10), van De Korenaar, zijn er om haar aan te moedigen. ,,Dit is haar derde keer”, zegt vader Henk. ,,Ze schaatst vaker dus dit is voor haar puur genieten. Zelf heb ik het, naast vaderlijke trots, vooral koud.”

Nova, Josephine en Liv (7) van De Reigerlaan hebben geen tijd voor een interview. Ze willen het ijs op om nog wat in te rijden. ,,Maar het gaat ons lukken”, roepen ze nog.

Schaatsen leeft weer

Peter Henning ziet het allemaal voldaan aan. ,,Het schaatsfestijn is behalve kinderen gezond te laten bewegen ook opgezet om nieuwe leden te werven”, zegt hij. ,,Het lijkt erop dat schaatsen weer begint te leven onder de jeugd en dat stemt niet alleen mij maar alle betrokken vrijwilligers van IJCE tevreden.”