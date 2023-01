Basisschool de Boog in actie tegen zwerfafval in de wijk: prullenbakken met vrolijke stickers

EINDHOVEN - De leerlingen van groep 7b van basisschool de Boog in Eindhoven waren vrijdag niet op het schoolplein te vinden. Ze liepen rond in hun eigen wijk om alle prullenbakken die ze tegenkwamen te versieren met zelfgemaakte stickers.

Het ‘stickerproject’ is een project van Stichting Move. Stichting Move koppelt studenten aan kinderen die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. Ze duiken in elkaars leefwereld, ontdekken hun talenten en komen samen in actie voor een ander.

De projecten van Stichting Move zijn gericht op kansengelijkheid en burgerschap en verkleinen de kloof in de maatschappij. De leerlingen werkten in groepjes samen met Fontys studenten van de opleiding pedagogiek uit Eindhoven. Samen ontdekte ze dat er veel zwerfafval in de wijk was en dus besloten de leerlingen om de prullenbakken leuker te maken in de hoop dat mensen dan wel hun afval in de prullenbak gooien.

Anne-Claire, projectcoördinator Eindhoven & Tilburg bij Stichting Move: „Het maakt niet uit hoe vaak je een project begeleidt, iedere keer weer opnieuw word ik blij verrast hoe trots de kinderen zijn op hun eigen uitgevoerde ideeën. Ook het begeleiden van de studenten bij de projecten is iedere keer weer anders doordat we studenten van alle richtingen hebben.”

Juweeltjes

Kiara is een van de studenten van de Fontys-opleiding pedagogiek. Kiara: „We zijn allemaal eerstejaars en om samen te werken met deze groep kinderen was een ontzettend leuke ervaring. Alle stickers die ze ontworpen hebben, gesponsord door de StickerCompany, zijn stuk voor stuk juweeltjes geworden. Gelukkig gaf de gemeente toestemming voor het plakken op de prullenbakken. Ik moet zeggen dat de prullenbakken de wijk opvrolijken.”

Juf Kim van groep 7b is maar wat trots op haar klas: „Superleuk om te zien hoe de kinderen om zijn gegaan met de uitvoering van het project. Kinderen komen uit hun schulp en ze ontdekken onverwachte talenten bij zichzelf en dat is een cadeautje om te zien.”

Lachende vuilniszak.

Het groepje van Lisa (10), Yuna (10), Fay (10) en Ayden (10) heeft een sticker ontworpen met daarop een lachende vuilniszak. Het idee achter het ontwerp is dat je er vrolijk van wordt en dat je heel graag je afval in de prullenbak wilt gooien. Lisa: „Het gaat er echt om dat je snapt wat je wel en niet moet doen. Afval hoort in de prullenbak en niet op straat. Dat betekent ook het vinkje op de sticker.”

Fay (10): „Kijk op de sticker dan zie je een wereldbol met poep op zijn hoofd. Wat naast al dat zwerfafval is hondenpoep onze tweede ergernis, zo smerig!”