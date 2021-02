Basisschool De Driesprong in Eindhoven te klein om te blijven bestaan, onderzoek naar samengaan met 't Karregat

Moeizame verkoop appartemen­ten in Woensel, Eindhoven, maar bouw gaat wel van start

12:11 EINDHOVEN - De bouw van de woningen in de plannen Kroonhoef aan de Kronehoefstraat en ‘t Gildehuys aan de Pastoriestraat in Eindhoven gaat starten. Opmerkelijk is echter dat ze allebei pas net voor 70 procent zijn verkocht. En dat in tijden van een oververhitte woningmarkt waar woningen bij opbod over de toonbank gaan.