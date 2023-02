Basisschool de Troubadour trapt E-waste race af: Waarom heb je die nieuwe telefoon nodig?

EINDHOVEN - Leerlingen van de groepen acht van basisschool de Troubadour gaven maandag, samen met wethouder Rik Thijs, de aftrap voor de E-waste race. De E-waste race is een wedstrijd tussen scholen in een regio om zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen.

De deelnemende basisscholen uit Eindhoven, Mierlo, Geldrop en Valkenswaard strijden tegen elkaar. Voor ieder ingeleverd stuk elektronisch afval ontvangen ze punten die op een website worden bijgehouden. Na vier weken wordt de winnaar bekendgemaakt en mag de winnende school op schoolreisje naar de Ontdekfabriek.

Wethouder Rik Thijs legde aan de groepen acht uit waarom het zo belangrijk is om elektronisch afval op de juiste manier te verzamelen. „Elektronisch afval recyclen is belangrijk. Als je dit soort afval in de prullenbak gooit, komt het in de verbrandingsoven terecht en zijn al de grondstoffen die hergebruikt kunnen worden ook verbrand, eeuwig zonde dus.”

Leni (12) : ,,Als we veel afval ophalen en het op de juiste manier verwerken, dan helpen we het milieu. Veel mensen hebben kapotte apparaten in huis en misschien nog wel oude telefoons of zo in een la liggen. Dat kunnen ze dus allemaal inleveren bij onze school. Wat ook kan, is je afval aanmelden op de website https://ewasterace.nl/en dan komen wij het ophalen, nog makkelijker.”

Schrikbarend hoog

De uitgebreide gastles die de groepen kregen, werd gegeven door Timmy de Vos, directeur van Race Against Waste en bedenker van de waste races. De Vos: „Wat veel mensen niet weten, is dat meer dan de helft van het elektronisch afval in Nederland niet wordt ingeleverd bij bijvoorbeeld de milieustraat. Als je dan bedenkt dat een gemiddeld huishouden tussen de 90 en 100 apparaten in huis heeft, is dat een schrikbarend hoog getal.”

Quote Een telefoon bestaat gemiddeld uit 46 verschil­len­de grondstof­fen. Van sommige grondstof­fen is het al zeker dat ze over tien jaar op zijn.

Elektronisch afval is momenteel de snelst groeiende afvalstroom ter wereld. De Vos: „We moeten echt gaan nadenken over de impact die ons koopgedrag heeft. Waarom heb je die nieuwe telefoon nodig? Een telefoon bestaat gemiddeld uit 46 verschillende grondstoffen. Van sommige grondstoffen is het al zeker dat ze over tien jaar op zijn. Weten jullie dat je uit honderd ton oude telefoons twintig keer zoveel goud kan halen dan uit honderd ton gouderts? Denk daar maar eens over na.”

De leerlingen moeten deze informatie even verwerken, maar daarna gaan de handen in de lucht om de vele vragen te stellen die volgen op deze mededeling. De leerlingen denken meteen in oplossingen. Aicha: „We moeten gewoon zuiniger zijn op onze spullen en niet meteen als het stuk is iets nieuws kopen. Misschien kun je het wel maken.’’

Trap tegen troep

De Vos: „We hebben een trap tegen troep opgesteld. De eerste vier treden zijn: minder kopen, hergebruiken, repareren en recyclen. Als je deze ‘treden’ volgt, help je mee om de impact van al dat afval te verminderen. En met jullie ‘mini-milieustraat’ in de school kunnen jullie met gemak deze eerste vier ‘treden’ zetten.”

Juf Anke van groep 8 ziet het helemaal zitten: „Dit is een geweldig initiatief. Maar wat ik ook belangrijk vind, is het sociale aspect eraan. Samen werken als team, respect hebben voor elkaar en van elkaar leren, dat levert dan wel geen ‘punten’ op, maar ik beschouw dat wel degelijk als hele goede bonuspunten.”