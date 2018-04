Basisschool Schakel scoort met oude spullen

Stuiterend kwamen de leerlingen van groep zes van basisschool De Schakel de klas in. Vrijdagochtend 10.00 uur werd bekend of zij de E-Wasterace hadden gewonnen. Dit duurzame initiatief daagt scholen in verschillende gemeenten uit om zoveel mogelijk elektronisch afval, zoals oude telefoons, in te zamelen zodat het vervolgens gescheiden kan worden. Maar liefst 2.360 stuks wist De Schakel te verzamelen en daarmee eindigden ze nipt boven de Internationale School.

De race is een initiatief van Timmy de Vos en een echt Eindhovens bedrijf. Nadat hij met zijn project een prijs had gewonnen, werd een pilot uitgerold over meerdere basisscholen. Dat sloeg aan en sindsdien bedient De Vos samen met drie collega’s gemeenten door het hele land met de wedstrijd.

Lol

Wethouder Mary-Ann Schreurs, die de prijs overdroeg, is er blij mee. ,,Je ziet hoeveel lol de kinderen hebben, terwijl ze meteen kennis op doen over afvalscheiden. Voor De Schakel is het extra leuk, want de vorige keer werden ze tweede.”