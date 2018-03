Basisschool 't Slingertouw eindelijk lekvrij (?)

EINDHOVEN - Het is niet de eerste keer dat er goed nieuws naar buiten komt over de huisvesting van basisschool 't Slingertouw in Meerhoven. Maar de afgelopen jaren bleken maatregelen om de lekkages in het zeven jaar oude gebouw te verhelpen telkens onvoldoende. Nu heeft de gemeente Eindhoven - verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen - in overleg met het bestuur van scholenkoepel SKPO besloten tot complete vervanging van zowel dak als vloer van het gebouw aan de Waterlinie.