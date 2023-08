Basketballers in Woensel-West moeten vaak wachten op hun beurt, dus komt er nu een extra veld

Geen bijeenkom­sten meer in Geldrop over opvang asielzoe­kers na eerdere ongeregeld­he­den

GELDROP - De geplande inloopbijeenkomsten over de huisvesting van jonge asielzoekers in voormalig woonzorgcentrum Akert in Geldrop zijn geschrapt. Aanleiding is de oproer tijdens een van de eerdere infobijeenkomsten op 12 juli.