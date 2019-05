Batterijen verwisselen op het Sioux Tech Festival op Strijp-S is een hele klus

Extrema maakt line-up Mandala Festival bekend

17:14 EINDHOVEN - Fresku, Vive la Fête, Omar Souleyman, T.Raumschmiere, The Mauskovic Dance Band, Broken Brass Ensemble, Boka de Banjul, Tom Trago en Palmbomen II. Het zijn enkele van de aansprekende acts op de vierde editie van het Mandala Festival, 27 tot en met 30 juni in De Bergen in Wanroij. De organisatie van het festival is in handen van het Eindhovense Extrema.