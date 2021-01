Bavaria is nu zelf douaneagent om bier naar Engeland te exporteren, Brexit verandert veel voor bedrijven

De oplossing die Bleckmann uit Eindhoven bedacht: een heel groot magazijn neerplanten in het Verenigd Koninkrijk. Dat magazijn in Birmingham staat er sinds een jaar. Het is de tweede Engelse vestiging van Bleckmann. ,,We zijn die vestiging nu aan het verdubbelen in capaciteit. Dan heb je het over tienduizenden vierkante meters extra”, zegt Jurrie-Jan Tap van Bleckmann.