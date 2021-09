Bavaria schenkt bij in nieuwe CAO

LIESHOUT - Swinkels Family Brewers in Lieshout, voorheen Bavaria genoemd, en de vakbonden zijn eruit: het personeel krijgt in krap drie jaar tijd in etappes een loonsverhoging van 5 procent en er komt een nieuwe ouderenregeling. De leden zijn dinsdag hierover geïnformeerd.

Topman van het familiebedrijf Peer Swinkels nam gisteren zelf ook plaats aan de onderhandelingstafel en wist de impasse te doorbreken. De eerste staking in de geschiedenis van het familiebedrijf werd daarmee op het nippertje afgewend.

Quote Met dank aan de dreigende staking en de aantrekken­de markt van evenemen­ten kon er meer.” René Jongen , Onderhandelaar CNV Vakmensen

Volgens René Jongen onderhandelaar namens CNV Vakmensen wilde het bedrijf mede door de dreigende staking scheutiger zijn in de onderhandelingen. Volgens directielid Angelique Heckman bij Swinkels Family Brewers is door de looptijd van de cao uit te breiden met een derde jaar de oplossing gevonden. ,,Hierdoor hebben we een splitsing kunnen maken in een periode van loonmatiging (2020 en 2021) en een periode waarin we verwachten dat er voor onze branche en ons bedrijf weer herstel te zien valt (2022). We zijn blij met de goede inhoudelijke discussies met de vakbonden en het resultaat dat daaruit is voortgekomen. En uiteraard vinden we het met name fijn dat we onze cao-medewerkers duidelijkheid en perspectief kunnen bieden.”

Tijdelijke ouderenregeling

De door de bonden beoogde ouderenregeling 80-90-100 (80 procent werken, voor 90 procent loon, 100 procent pensioenopbouw) werd nog niet afgesproken. Wel is de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) opgenomen. Die is bedoeld als tijdelijke overgangsmaatregel om oudere medewerkers in de ploegendienst een keuzemogelijkheid te geven om (maximaal) 36 maanden voor de AOW-gerechtigde leeftijd te stoppen met werken met een financiële tegemoetkoming vanuit de werkgever.

Jongen: ,,Voor de mensen in dagdienst zit er een hardheidsclausule in. Als mensen in dagdienst van mening zijn dat ze ook een zwaar beroep hebben, kunnen ze zich melden en zal er beoordeeld worden of ze ook in aanmerking komen voor RVU.” Een werkgroep gaat onderzoek doen naar de voorwaarden voor de invoering van een 80-90-100 regeling binnen Swinkels Family Brewers en Holland Malt. Dit onderzoek zal voor 1 januari 2022 worden afgerond.

Quote We hebben er vertrouwen in.” Ilja Philippen, FNV-bestuurder

Dinsdagmiddag legden CNV en FNV het behaalde resultaat voor tijdens eerste ledenbijeenkomsten. De reacties waren positief volgens Jongen en FNV-bestuurder Ilja Philippen: ,,Ondanks dat leden ook nog schriftelijk kunnen stemmen, hebben we er vertrouwen in.”

Concreet is in het akkoord overeengekomen: een cao met een looptijd van 1 mei 2020 tot 1 februari 2023 (in totaal 33 maanden), 1% loonsverhoging structureel per 1 mei 2021, dus met terugwerkende kracht, vanaf januari 2022 1% erbij en per 1 mei 2022 3% structureel aan loon erbij. Eerder al, afgelopen juni, gaf de brouwer een eenmalige ‘corona-bonus’ van 1%.