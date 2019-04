Bed and breakfast St. Antonius Eindhoven is de eerste in Acht

EINDHOVEN - Er is al een St. Antonius Abtkerk, een basisschool St. Antonius en sinds januari is daar de eerste bed and breakfast St. Antonius in Acht bijgekomen. Erna en Tonnis Venhuizen hebben de boel verbouwd en heben al heel wat gasten mogen ontvangen in hun B&B.

De kinderen zijn de deur uit, je bent allebei begin zestig, vitaal en dynamisch en je hebt ruimte over. Een multifunctionele ruimte, te gebruiken voor veel doeleinden zoals kantoor of een Bed and breakfast. Uiteindelijk heeft het programma Bed & Breakfast van omroep MAX, Erna en Tonnis Venhuizen getriggerd om een bed and breakfast te beginnen in Acht.

Shuttleservice

In januari is B&B St. Antonius geopend, de eerste in Acht. ,,En het loopt heel goed, de aanvragen komen goed binnen. We hebben alleen maar positieve ervaringen”, zegt Erna. ,,Tot nu toe met name zakelijke klanten die bedrijven zoals ASML, Philips, VDL, maar ook de ziekenhuizen bezoeken. Dat kan zijn voor een of meerdere nachten of voor het weekend. Er zijn ook mensen, bijvoorbeeld uit het noorden van Nederland, die van hieruit naar Eindhoven Airport gaan. Ze pakken dan de bus of onze shuttleservice als die beschikbaar is. Het toeristenseizoen en de grote evenementen moeten nog beginnen, dus toeristen zijn er nog niet echt geweest. Maar voor hen is er genoeg te doen in Eindhoven en omgeving.”

Erna en Tonnis runnen de B&B samen. Erna werkt daarnaast nog in de zorg. Lijkt het er in het programma Bed and Breakfast rustig aan toe te gaan, in werkelijkheid is er toch wel wat werk te verzetten.

,,We doen het omdat we het leuk vinden, als liefhebberij. De contacten zijn leuk, en ook het bieden van gastvrijheid. Maar je moet er wel wat voor doen. Bij iedere wisseling maak ik alles schoon, alles wordt gewassen. Dus blijven mensen één nacht, dan maak ik iedere dag alles in orde. Gasten kunnen een ontbijt boeken en verder is er nog de administratie die goed bijgehouden moet worden. We zijn nu te boeken via diverse sites, maar die boekingen moet je goed in de gaten houden.”