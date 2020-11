Bed, bad en brood vanwege corona nu voor alle daklozen

Het aanbieden van opvang is net als tijdens de eerste coronagolf een door het rijk opgelegde maatregel. Destijds werden er naast de bestaande opvangadressen in allerijl drie noodopvangen ingericht aan de Anna van Egmondstraat, Klipperstraat en aan de Generaal Horrocklaan. Alleen de laatste is nu nog open maar alleen voor daklozen die in Eindhoven staan ingeschreven. Met de winter in aantocht wil het kabinet zoveel mogelijk daklozen weer van straat en dus ook de mensen die hier gezien hun afkomst geen recht op hebben. Roemenen, Polen en vluchtelingen bijvoorbeeld.

In Eindhoven is Springplank 040 verantwoordelijk voor de nachtopvang voor daklozen. Volgens directeur Thijs Eradus was het nog een hele klus om een geschikte locatie te vinden voor de noodopvang. ,,We wilden liever niet terug naar de locaties die de vorige keer gebruikt zijn. Die liggen midden in woonwijken en de sporthal aan de Klipperstraat is nu ook gewoon in gebruik. Met de eigenaar van het Klokgebouw waren we er uiteindelijk toch nog snel uit. Het is vooral belangrijk dat we voldoende ruimte hebben zodat de daklozen voldoende afstand kunnen houden.”