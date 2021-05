‘Bedankt dat je mijn mama bent’ en duizenden liefdevolle woorden meer

Moederdag-weetjes:

- Het ‘vereren’ van moeder gaat terug naar de verering van moedergod Rhea in het oude Griekenland.

- De Amerikaanse president Woodrow Wilson besloot in 1914 dat elke tweede zondag in mei voortaan Mother’s Day zou zijn, een nationale feestdag. De Moederdag-traditie waaide in de jaren '20 vanuit de Verenigde Staten over naar Nederland.

- Moederdag wordt wereldwijd gevierd, maar valt niet overal op de tweede zondag in mei. Zo vieren de Noren Moederdag op de tweede zondag van februari en in Indonesië valt Moederdag op 22 december. In de meeste landen valt Moederdag ergens in maart, april of mei.

- Google past sinds 2000 op Moederdag het logo van de zoekmachine aan. Een overzicht van deze zogenaamde Google Doodles is hier te bekijken.

- Moederdag staat in het teken van cadeautjes geven, een ontbijt op bed en misschien een gedichtje als kers op de taart. Het meest populaire cadeau is een bos bloemen, maar veel kinderen knutselen iets op school of op het kinderdagverblijf. Chocolade, bonbons of een geurtje staan ook hoog op de inkooplijst voor Moederdag.