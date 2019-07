Bedreigde zus breekt met verdachte uit Heeze

,,Ik was zwaar in de war.” ,,Ik weet er niks meer vanaf.” Verdachte Danny van der S. (31) uit Heeze reageerde woensdag bij de rechtbank in Den Bosch vaak met dezelfde zinnetjes als er weer een nieuwe verdenking tegen hem ter sprake kwam.

Fiets

Hij stond terecht voor vijftien dingen, variërend van het vernielen van een koffiezetapparaat bij Albert Heijn en het stelen van een fiets tot inbraakpogingen en brandstichting in forensische kliniek De Woenselse Poort, waar hij is opgenomen. Plus bedreiging van zijn zus.

Van der S, zwakbegaafd en lijdend aan psychoses en adhd, verkeerde vaak onder invloed van drugs en leefde een half jaar op straat. Inmiddels wordt hij behandeld en liggen er werk op een kinderboerderij en begeleid wonen in het verschiet.

Hulp

De officier van justitie zag in de meeste strafbare feiten die Van der S. pleegde een schreeuw om hulp. ,,Alleen het bedreigen van zijn familie hoort daar niet bij.”

De officier vroeg om een voorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden, met een extra lange proeftijd van drie jaar, ,,in de hoop dat het goed met hem blijft gaan bij de GGzE.”

Kapot