Bedreiging in Woenselse Poort leidt tot zes weken voorwaardelijke celstraf

Video + Update Man (54) overleden na schietpar­tij in Eindhoven: was op bezoek bij moeder, onderzoek in andere woning

13:08 EINDHOVEN - Op de Beukenlaan in Eindhoven is vrijdag op klaarlichte dag iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een 54-jarige man, overleed later in de ochtend aan zijn verwondingen. Buurtbewoners weten om wie het gaat en zeggen afzonderlijk van elkaar dat hij op bezoek was bij zijn moeder. Tussen de twintig en dertig rechercheurs onderzoeken de zaak. ,,We houden vooralsnog rekening met ieder scenario”, laat een politiewoordvoerder weten.