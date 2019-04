Bedrijf uit Eindhoven verdacht van heling auto-onderdelen

Dat was pech voor Feti Y. (43) uit Lommel. Komt de politie vanwege een inbraakalarm naar zijn handel in automaterialen, treft ze daar ‘een puinhoop’ die doet vermoeden dat er met die handel iets niet pluis is. In december 2015 was dat.

Gestolen

Langdurig onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat veel spullen die Y. in zijn Eindhovense bedrijfspand aan de Turnhoutlaan had liggen, uit diefstal afkomstig waren. Autoradio's, navigatiesystemen, dashboard-onderdelen, van alles. ,,Ik heb die dingen op internet gekocht en had geen vermoeden dat ze gestolen konden zijn”, verklaarde Y. donderdag in de rechtbank in Den Bosch. ,,En als ik ernaar had gevraagd, hadden de verkopers geen antwoord gegeven.”

Maar vroeg u dan ook geen facturen als u die goederen inkocht, wilde de voorzitter van de rechtbank van Y. weten. ,,Ik vroeg er wel om, maar ik kreeg ze niet”, verklaarde de verdachte, die ook een reden had voor het ontbreken van een opkopersregister. ,,Ik wist niet dat dat verplicht was.”

Kilometerstanden

Het politie-onderzoek bracht aan het licht dat Y. van 39 in de directe omgeving van Eindhoven gestolen wagens onderdelen in huis had. De politie trof ook dure digitale apparatuur aan waarmee het computergeheugen van auto's - het motormanagementsysteem - gemanipuleerd kan worden en kilometerstanden kunnen worden aangepast. Plus apparatuur om autosleutels mee te coderen. Opvallend was volgens de politie nog de aanwezigheid van 24 digitale motormanagementsystemen waarvan de gegevens opzettelijk waren gewist.

Omkatten