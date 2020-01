Bedrijfsleider Eindhovense shishalounge blijft in cel tot behandeling hoger beroep

Torunoglu (PvdA) uit Eindhoven genomi­neerd als beste jonge bestuurder

17:25 EINDHOVEN - De Eindhovense wethouder Yasin Torunoglu (PvdA) van wonen, wijken en werk is genomineerd in de categorie ‘beste jonge bestuurder'. Torunoglu (37), sinds maart 2013 wethouder, is een van de drie kandidaten in deze jaarlijkse verkiezing die wordt georganiseerd door het vakblad Binnenlands Bestuur.