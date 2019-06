Bedrijfsleven omarmt Eindhovense Formule E-race

Racen er in 2021 elektrische racewagens over de Fellenoord in Eindhoven? De kans daarop is een stuk groter geworden nu bekende bedrijven in de regio de plannen omarmen om de straatrace naar de stad te halen. Het gaat om bedrijven als VDL, de Rabobank en de High Tech Campus. Ook de gemeente Eindhoven is enthousiast.