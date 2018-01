Bedrijfspanden in regio Eindhoven meer in trek

EINDHOVEN - Hoge economische groei vertaalt zich voor het eerst in een forse stijging van transacties van bedrijfspanden in de regio. De kantorenmarkt daalde licht.

Uitbreiding van ASML, nieuwe logistieke centra in Eindhoven, vestiging van KMWE op de Brainport Industries Campus en de nieuwbouw van vleesverwerker Van Loon op Ekkersrijt: de regionale markt voor bedrijfsruimten zit in de lift. Een stijging van 73 procent noteert vastgoedadviseur Cushman & Wakefield voor 2017.

In Eindhoven, Helmond, Son, Veldhoven en Best is voor 262.000 vierkante meter aan transacties afgesloten. Dat is veruit het hoogste niveau in acht jaar.

Op de kantorenmarkt ontbreken grote transacties, afgezien van de 20.000 vierkante meter die de belastingdienst gaat betrekken op de plek van het oude hoofdkantoor van Rabobank tegenover het Eindhovense station. In het Eindhovense centrum bestaat al langer tekort aan kwalitatief goed kantorenvastgoed. Volgens regionale bedrijfsmakelaars zijn de nodige grote partijen daar wel naar op zoek. ,,De markt wordt door het gebrek aan aanbod geremd", oordeelt Robert Peters van Cushman & Wakefield in Eindhoven.

De op een na grootste transactie vorig jaar was de nieuwe verhuurovereenkomst na een op dit moment uitgevoerde verbouwing van het kantoor van EY aan de Prof. Dr. Dorgelolaan.

In Helmond is eind vorig jaar nog wel het gebouw aan het Stationsplein dat voorheen door de Belastingdienst werd gebruikt van eigenaar gewisseld. Volgens informatie van het kadaster is Hyperion Real Estate in Vught eigenaar geworden van het gebouw van zo'n 6.000 vierkante meter.

Vliegveld

De krapte in het Eindhovense centrum heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld op Flight Forum bij het vliegveld veel wordt verhuurd, zegt Leon Schreppers van makelaar Verschuuren & Schreppers. ,,Ook dat is een hoogwaardige kantorenlocatie", zegt Schreppers. ICT-bedrijf Itility tekende voor bijna 3.000 vierkante meter. Mediabedrijf voor makelaars Zibber heeft 700 vierkante meter op Flight Forum in gebruik genomen.

Schreppers ziet in de markt een groot aantal kleinere transacties. ,,Er zijn er heel veel van 300 à 400 vierkante meter."

Volgens cijfers van Dynamis waar Verschuuren & Schreppers aan is verbonden, lag het opname- volume in Eindhoven vorig jaar op 61.950 vierkante meter. ,,Dat is een daling met 10 procent ten opzichte van 2016. Als je kijkt naar het verder gedaalde aanbod aan kantoren dan is die opname nog steeds hoog", stelt Schreppers.