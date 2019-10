Bedrijfsruimte aan de Hastelweg in Eindhoven 12 maanden dicht na vondst hennepkwekerij

In juli trof de politie een grote hennepkwekerij met ruim 1800 hennepplanten aan in de hal. De zoekactie naar de kwekerij begon destijds in de vroege ochtend. In eerste instantie kon de politie niets vinden, later bleek dat de kwekerij zich in een ruimte achter een stucadoorsbedrijf bevond. Alle planten zijn vernietigd.