Bedrijven De Kade in Eindhoven blijven tegen komst regionaal dierenasiel

Automobi­list rijdt door na aanrijding met fietsster op fietspad in Eindhoven

16:36 EINDHOVEN - Een automobilist en een fietsster zijn donderdagmiddag in botsing gekomen op de Cederlaan in Eindhoven. De bestuurder van de auto is na het ongeluk doorgereden. De vrouw op de fiets raakte lichtgewond.