Bedrijven en PSV starten sociaal fonds

VIDEO Dankzij topbasket­bal­ster Van Grinsven wordt biggetje Chati niet geslacht: ‘Meer waard dan winst op veld’

7:34 Naast topbasketbalster is Chatilla van Grinsven (29) ook dierenrechtenactivist. En nu haar sport wegens het coronavirus stilligt, besloot de international actie te ondernemen: na zes bezoekjes aan boerderijen in Duitsland had ze eindelijk beet en behoedde ze biggetje ‘Chati’ voor de slacht.