Bedrijven in Brabant en Zeeland verdeeld over spitstaks

EINDHOVEN - Een kleine meerderheid van ondernemers in Brabant en Zeeland is voorstander van het invoeren van rekeningrijden, om de bereikbaarheid over de weg te verbeteren. Dat blijkt uit een enquête van VNO-NCW Brabant Zeeland.

Uit de peiling van de werkgeversorganisatie blijkt dat 53 procent van de ondernemers in Brabant en Zeeland voorstander is van het invoeren van een vorm van rekeningrijden. Met name de leden van VNO-NCW die dagelijks in de file staan, pleiten voor zo’n kilometerheffing. Het zou dan gaan om tolheffing in de ochtend- en avondspits. Hierdoor gaat een aantal weggebruikers buiten de spits om rijden, is de achterliggende gedachte.

In Brabant, met name ook in en rondom Eindhoven, zijn de laatste jaren de files fors toegenomen. Het zijn vooral de transportbedrijven die zich groen en geel ergeren aan de capaciteit van het wegennet in Zuid-Nederland, blijkt uit de enquête van VNO-NCW. Driekwart van de 200 ondernemers die daaraan deelnamen, zegt dagelijks met ‘bedrijfsmatige hinder’ geconfronteerd te worden.

Geen taboe meer

Dat een kleine meerderheid van de Brabantse en Zeeuwse VNO-leden nu voor een kilometerheffing is, duidt erop dat rekeningrijden ook voor het bedrijfsleven geen taboe meer is. Onder druk van vooral de VVD werd het thema eerder in de ijskast gezet voor deze kabinetsperiode. Maar uit een recente enquête van I&O Research bleek eind vorige maand dat een dergelijke heffing ook voor de achterban van VVD en CDA nu wel bespreekbaar zou zijn. Van de 3265 ondervraagde deelnemers was 58 procent voor de invoering van een vorm van rekeningrijden.

Eric van Schagen, voorzitter van VNO-NCW Brabant Zeeland, is tevreden over de uitkomsten van de enquête. “De meningen zijn flink verdeeld, dus het vergt nog de nodige discussie en uitwerking -hoe ga je het aanpakken, wat zijn de consequenties- om te bezien of dit een goed idee is of niet”, zegt Van Schagen, tevens topman bij ict-bedrijf Simac in Veldhoven.

Brede steun