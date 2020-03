Bedrijven in Zuidoost-Brabant bestrijden de gevolgen van coronavirus met veel creativiteit

Bussenproducent Ebusco in Deurne krijgt mogelijk te maken met vertraging van leveringen van de in China te produceren bussen. ,,Dat zou kunnen", zegt directeur Peter Bijvelds. Zowel de fabrieken die voor Ebusco de bussen assembleren als die van Chinese toeleveranciers hebben een aantal weken stilgelegen. Ebusco bekijkt of alternatieve toeleveranciers gevonden kunnen worden.



VDL zegt 'vooralsnog' geen last te hebben van de gevolgen van het coronavirus. ,,We houden de toeleveringsketen nauwlettend in de gaten. Bevestigingsmiddelen als moeren en bouten komen uit het Verre Oosten. Maar onze buffers zijn op dit moment toereikend", stelt een woordvoerder.