Bedrijven moeten creatief zijn in zoektocht naar technisch personeel: ‘Als de vijver leeg is, valt er niets te vangen’

Eindhovens raadslid over controle op vliegveld: ‘Vanwege mijn huidskleur beschouwd als potentiële crimineel, ik gun dit niemand’

15:10 DEN HAAG - Vanwege zijn ‘niet-Nederlandse’ uiterlijk, haastige loopje en nette kleding werd Eindhovenaar Mpanzu Bamenga op Eindhoven Airport uit de rij gepikt voor een controle. Met zijn gedrag en donkere huidskleur paste het D66-gemeenteraadslid in het profiel van een Nigeriaanse geldsmokkelaar. Maar Bamenga concludeert dat hij het slachtoffer is van verboden discriminatie door de overheid. In een rechtszaak eiste hij dinsdag dat de marechaussee zijn werkwijze aanpast.