Bedrijven uit Eindhoven, Aarle-Rixtel en Echt bieden hulp aan tijdens coronacrisis

Zo biedt CodeSkillz zijn lespakketten digitale vaardigheden voor onderbouwleerlingen in het voortgezet onderwijs tijdelijk gratis aan voor scholen. ,,We hebben lesmateriaal in verschillende leerlijnen”, vertelt Joris W. van Rijn van het Eindhovense bedrijf. ,,Ze behandelen onderwerpen als online samenwerken, het herkennen van nepnieuws en basisvaardigheden in Word en PowerPoint. Sommige lessen duren een middag, andere een week. Leraren kunnen het vooraf uitleggen en toelichten, eventueel via een filmpje. Vervolgens kunnen de leerlingen thuis zelf aan de slag door in te loggen op een website.”

Flinke klappen

Ook start-up Jobner biedt zijn diensten aan. Het Eindhovense bedrijf koppelt freelancers aan opdrachtgevers met behulp van een app. ,,Ondernemers worden geraakt, maar ook de freelancers krijgen flinke klappen”, zegt Angelo Visser van Jobner. ,,Via de app kunnen bedrijven en freelancers met elkaar in contact komen en snel aan de slag gaan. Daar hoeven ze ons niet voor te betalen. Opdrachtgevers hoeven alleen de freelancer te betalen voor de uren die hij of zij werkt.”

Saamhorigheid en elkaar helpen

Ronald Kas van SkillSource in Aarle-Rixtel pakt het anders aan. Hij begon met de Facebookpagina #Join2help. Bij dit initiatief helpen ondernemers elkaar. ,,De inspiratie voor het idee ontstond na de speech van premier Rutte”, verklaart Kas. ,,Het ging over saamhorigheid en elkaar helpen. Ik dacht: wat zouden wij kunnen doen om andere bedrijven te helpen? Daarom stelde ik de vraag in de appgroep van ons bedrijf. Daar kwamen veel reacties op.”

Een aantal is uitgevoerd. Zo is de kerstborrel voor het einde van het jaar al besteld, zodat een lokale zzp'er alvast een aanbetalingsfactuur kon sturen. En zijn er als lening zestien dakpannen van een restaurant gekocht. De rente wordt betaald in dinercheques die uitgedeeld worden aan het zorgpersoneel.

,,Ik dacht: waarom zouden wij dit als enige kunnen doen? Daarom besloten we te starten met een Facebookpagina om andere bedrijven te motiveren hetzelfde te doen.” Op de pagina komen vraag en aanbod bij elkaar. Inmiddels zijn er al meer dan 2800 mensen lid van.

Zwaar weer