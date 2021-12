BedrijvenMeeloopDag uit Eindhoven breidt aanbod uit voor mbo-studenten

Initiatiefnemer Koen van Steensel begon BedrijvenMeeloopDag vijf jaar geleden voor hbo-studenten. Als oud-student werktuigbouwkunde van Fontys in Eindhoven miste hij zo’n mogelijkheid om eens in de praktijk de sfeer te proeven en zich te oriënteren op een studierichting of passende functie.

Online platform

Bij de meeloopdag snijdt het mes aan twee kanten, want het geeft bedrijven de gelegenheid om in contact te komen met toekomstige medewerkers. Via een online platform kunnen studenten en bedrijven zich inschrijven.

Met alle technische opleidingen van Fontys in Eindhoven en Venlo heeft Van Steensel een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het is tijd om de stap naar het mbo te maken, zegt hij. ,,Voor het mbo is ook een grote markt. Bedrijven staan te springen om nieuwe medewerkers met een mbo-opleiding te kunnen aantrekken.”

Summa Engineering

Als eerste is met Summa Engineering in Eindhoven een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Van Steensel is daarnaast in gesprek met de Summa-opleidingen in de techniek op de Brainport Industries Campus. De eerste opleidingen en bedrijven die de mbo-studenten willen ontvangen zijn op het platform toegevoegd. Het platform telt nu 36 opleidingen en meer dan 400 deelnemende bedrijven. Sinds de zomer is het aantal aangesloten bedrijven verdubbeld.

Digitale meeloopdag

In het nieuwe jaar wil Van Steensel de eerste meeloopdagen voor mbo-studenten organiseren. Vanwege corona was dat in de afgelopen jaren lastig. Een alternatief werd gevonden in een digitale meeloopdag, met presentaties en een rondleiding met behulp van een camera.

Studenten van universiteiten

Van Steensel, die zelf werkzaam is bij Alligator Plastics, wil het initiatief rustig verder uitbouwen. Hij heeft de ambitie om zijn platform uiteindelijk uit te breiden voor alle bedrijven in het gebied tussen Eindhoven, Den Bosch en Venlo. Ook studenten van universiteiten zouden dan een dagje kunnen meelopen in een bedrijf dat past bij hun studierichting.