Beelden in het groen: mooie mix natuur en cultuur

Waar dat natuurlijk óók prima kan, is buiten. Jammer dus dat er tegenwoordig in onze regio zo weinig beeldentuinen zijn. Het was toch elk jaar weer uitkijken naar bijvoorbeeld de presentaties in De Hoge Hees in Eersel, of die op de beeldentuinen in Helmond en Asten. De hoge kosten - transport en verzekeringen - spelen zonder twijfel een rol waarom je nu werkelijk met een lantaarntje moet zoeken naar zoiets als een beeldentuin. Harry van Beek en Jan van der Putten dachten daar heel anders over en realiseerden de buitententoonstelling Beelden in het groen. En dan ook nog eens op een heel fraaie plek: achter de Spoordonkse watermolen in Oirschot.