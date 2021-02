Beelden van bibberende kinderen en zwemmen aan de haak: de film over het oude Dommelbad in Eindhoven is af

EINDHOVEN - Een groepje bibberende kinderen in zwemkleding die klaar staan om van de hoge kant van het zwembad af te springen. Een jongen die hangend in een riem met een soort hijskraan erin getild wordt. Die beelden uit de film Metamorfose van een Zwembad, over het Eindhovense Sportfondsenbad, zullen veel Eindhovenaren herkennen.

Vanaf donderdag kunnen ze hun herinneringen ophalen aan dat Dommelbad, bij de film van Frank Seegers en Paul Veltman. Want die gaat donderdag live via de YouTube-site van Eindhoven in Beeld. ,,Nee, een vertoning met publiek zit er helaas voorlopig niet in", aldus Seegers.

Aanleiding voor de film was de sloop van het bad uit 1935 voor de nieuwbouw van een complex met 36 appartementen door de ontwikkelaars CRA en BPD. Die woningen zijn vorig jaar opgeleverd en inmiddels bewoond. Voor de productie spraken de makers met oud-medewerkers van het zwembad, zwemmers als Astrid van den Hoogenband (moeder van Pieter en actief bij PSV Zwemmen) en Cor Sprengers (ook van de zwemclub), medewerkers van het cultuurcentrum CKE dat na een flinke verbouwing in het zwembad trok én met nieuwe bewoners.

De trailer van de film:

De hele film Metamorfose van een zwembad is te zien via het YouTube-kanaal van Eindhoven-in-Beeld.

Opvallend was volgens Seegers dat het heel wat moeite kostte om vooral bewegend beeld te vinden. ,,Filmen was toen toch nog iets van de rijken", denkt Seegers. Terwijl het zwembad een echte volkse voorziening was. Oproepen in onder meer deze krant leverden niet heel veel reacties op. Maar bij drie inzenders hadden de filmmakers toch echt beet. André Baarle - ‘zwembadmachinist’ zoals hij het zelf noemt, in het Sportfondsenbad, nu nog steeds actief in de Eindhovense baden - verzamelde 800 foto's van het Dommelbad en stelde ze beschikbaar.

Zwemmen aan de haak bij de badmeester

En twee inzenders hadden nog filmpjes van toen, onder meer van het zwemmen met bandjes en de hijskraan. Een van hen was Juan Defesche (nu 74), tegenwoordig woonachtig in Veldhoven. ,,Mijn vader had fotografie en filmen als hobby. Hij maakte heel veel filmpjes van mij en mijn broers Hubert junior, Gerald en Miguel. In de stukjes die in de film gebruikt zijn, uit de jaren 1953-’54, zwemt Miguel aan de haak bij de badmeester. We springen ook nog een keer van de kant in het water.”

Volledig scherm Juan Defesche met de badmeester van het Sportfondsenbad/Dommelbad in Eindhoven begin jaren 50. © Hubert Defesche

En wie is de bange jongen met de kurkjes om? ,,Ja dat ben ik. In begin was ik heel bang, bijvoorbeeld voor de roosters van het golfslagbad. Ik dacht dat ik daar met mijn voeten in bleef hangen en dan niet meer boven kwam. Maar dat is allemaal nog goed gekomen hoor. Ik sta ook nog een keer op beeld op de springplank.” Een paar jaar geleden heeft de familie Defesche de 8mm filmpjes over laten zetten op dvd en later op mp4 op de computer. ,,Dat was nog een hele klus want hij had ze helemaal niet geordend. Dus we hebben heel wat geknipt en geplakt.”

‘Daar stonden alle kinderen te plassen van de zenuwen’

De filmpjes zijn de hoogtepunten van Metamorfose van een Zwembad. Met de vele foto's uit het verleden. Maar heel belangrijk zijn ook de herinneringen van de mensen die in de productie aan het woord komen. Astrid van den Hoogenband vertelt bijvoorbeeld hoe ze soms na een dag zwemtraining nauwelijks adem meer kon halen. ,,Bij de hoge kant van het zwembad (nodig om de golven van het golfslagbad tegen te houden ; al heeft dat slechts enkele jaren gewerkt - red.) stond iedereen te plassen, je zag het gewoon druppelen. Van de zenuwen, omdat het zo hoog was. Daar stonk het ook enorm; de geur herinner ik me nog van toen ik kind was.”

Volledig scherm Foto van een zwemles in het voormalige Sportfondsenbad/Dommelbad aan de Stratumsedijk in Eindhoven. Beeld uit de film Metamorfose van een zwembad, van Eindhoven in Beeld. © Eindhoven in Beeld

,,En toen ik zelf trainde in het bad", vertelt Van den Hoogenband, ,,werd er nog chloor gebruik om het badwater schoon te houden. Als er dan veel geplast was, dreef er een wolk boven het water. Dan kreeg je soms gewoon geen adem meer.” Ook herinnert ze zich nog dat de kleedhokjes alleen gordijntjes hadden. ,,Als de jongens dan op de trapjes gingen staan, konden ze er net overheen kijken.”

Volledig scherm Kunstzwemgroep in het voormalige Sportfondsenbad/Dommelbad in Eindhoven. Beeld uit de film Metamorfose van een zwembad, van Eindhoven in Beeld. © Eindhoven in Beeld

En oud-zwemleraar Peter van Ballegooijen - hij begon in het bad toen de entree voor kinderen van de lagere school nog 25 cent, een kwartje, was - vertelt over de autoritaire manier van les geven: ,,Intrekken, spreid, sluit. Dat geeft de kinderen van toen nu nog steeds koude rillingen.” En over de handdoeken en zwempakken die je kon huren. ,,Onder het zwembad was de wasserij en drogerij waar die naderhand gewassen werden.”

Cor Sprengers tenslotte verhaalt over de Duitse soldaten die er in de oorlog kwamen zwemmen én oefenen met rubberbootjes. ,,Wij deden mee met zo'n rubberbootje. Tot die Duitse soldaten begonnen te vloeken omdat een van ons het bootje lek had gestoken met een speld. Wij zaten in het verzet!” Nieuwe bewoonster Mirjam Verhoeks vormt in de film de schakel tussen zwembad, CKE en Hoog Stratum, zoals de nieuwbouw heet. Zij had er zwemles, volgde er cursussen en woont er nu.

Volledig scherm Duitse soldaten oefenden met rubberbootjes in het voormalige Sportfondsenbad/Dommelbad in Eindhoven. Beeld uit de film Metamorfose van een zwembad, van Eindhoven in Beeld. © Eindhoven in Beeld

Ook de ombouw tot CKE - met lokalen op het zwembad bijvoorbeeld - komt aan bod. Het verbouwde bad bleek ook een doolhof, vertelt Lex Straates, docent beeldende kunst. ,,De eerste weken waren we soms de halve les bezig om cursisten te zoeken.” Verder komt in de film ook de familie van architect Wolter Bakker aan het woord. Bakker tekende twintig Sportfondsenbaden in heel Nederland. En Sandra Wigmans van Satijn Plus Architecten die de nieuwbouw ontwierp als een’ echo uit het verleden’. De gevel bewaren bleek onhaalbaar. Wigmans maakte wel verwijzingen naar het zwembad, zoals de tegels in de gangen, de druppelvormige lampen en de glimmende stenen (als de zon erop staat) in de gevel.

Volledig scherm Drukte in het Sportfondsenbad/Dommelbad in Eindhoven in 1980. © Eindhoven in Beeld

Volledig scherm Sloop van het voormalige Sportfondsenbad/Dommelbad aan de Stratumsedijk in Eindhoven. Beeld uit de film Metamorfose van een zwembad, van Eindhoven in Beeld. © Eindhoven in Beeld