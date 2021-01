Beelden van relschoppers komen snel op tv, rest gaat door naar de rechter

Eindhoven past werkwijze fraudebe­strij­ders aan na vermoedens over discrimina­tie

25 januari EINDHOVEN - Nationaliteit, etniciteit of religie hebben op geen enkele wijze een rol gespeeld bij de opsporing van uitkeringsfraude of misbruik van zorggeld in de Bennekel, zegt de gemeente Eindhoven. Toch wordt de werkwijze van fraudebestrijders aangepast om nieuwe problemen bij de rechter te voorkomen.