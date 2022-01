Begeesterde grootsheid afgewisseld met fluisterende fijnzinnigheid

Herd­gang-uitbater Paul van Kemenade start politieke carrière en wil de Eindhoven­se gemeente­raad in

Op de kandidatenlijst van het CDA in Eindhoven prijkt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een opvallende naam op plek veertig. Herdgang-uitbater Paul van Kemenade (53) heeft politieke ambities en wil de raad in. Hij is een van de bekende gezichten bij PSV, waar hij samen met zijn zus Liesbeth al vele jaren de leiding heeft over het trainingscomplex en eetcafé De Verlenging in het Philips Stadion.

28 januari