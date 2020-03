Begin MH17-strafzaak doet Anton Kotte deugd

Oppassen met speculeren

Tegelijkertijd leven er veel vragen bij Kotte. Waarom heeft slechts één van de vier verdachten - de Rus Oleg Poelatov - juridische bijstand, in de persoon van de Rotterdamse advocaten Boudewijn van Eijck en Sabine ten Doesschate? ,,Zij werken in opdracht van een advocatenkantoor in Moskou. Wij weten helemaal niet wat de policy is. Willen ze alleen maar het strafdossier hebben om dat uit te pluizen in Rusland, of willen ze die man daadwerkelijk gaan verdedigen? Dat is nog maar de vraag. We weten ook niet wat er gaat gebeuren met de drie andere verdachten, waar geen verdediging voor is. We moeten oppassen met speculeren en zelf invullen, maar we blijven op dit moment met meer vragen zitten dan er antwoorden zijn."