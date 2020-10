Begraven in ‘levende’ doodskist op een bedje van mos

‘De opstelling van PSV voorspel­len is nu lastiger dan het raden van het aantal tuinbonen in een oude melkbus’

13:36 De juiste basisopstelling voorspellen bij PSV is momenteel net zo lastig als - bij wijze van spreken - het raden van het aantal tuinbonen waarmee een oude melkbus tot aan de rand kan worden gevuld. Tussen de morgen- en avondstond kan door het coronavirus sprake zijn van een enorm verschil op de lijst van beschikbare spelers van PSV. Na iedere corona-testronde houdt men in het Philips Stadion de adem in.