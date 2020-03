Begrip TU/e en Fontys voor maatregel minister

Strabrecht, Stedelijk en Internatio­na­le School onder één bestuur

16:52 EINDHOVEN/GELDROP - De Internationale School en het Stedelijk College in Eindhoven en het Strabrecht College in Geldrop vallen binnenkort onder één schoolbestuur. Daar zijn de huidige twee besturen het over eens geworden. De Eindhovense gemeenteraad moet formeel nog akkoord gaan.