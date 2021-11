Behandeling van plan museum VONK in Genneper Parken in raad Eindhoven uitgesteld tot december

Jong PSV is te sterk voor MVV: Bakayoko maakt de winnende en Delanghe keept sterke pot

Jong PSV was vrijdagavond in Maastricht veel te sterk voor MVV. In De Geusselt had de ploeg van Ruud van Nistelrooy het vizier voor de goal lang niet op scherp. Door een prachtige goal van Johan Bakayoko kwam alsnog een zege tot stand: 1-2.

