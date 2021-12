Beheerders Lambertuskerk Eindhoven winnen kort geding, maar krijgen ook tikken van de rechter

Nog steeds nieuwe besmettin­gen bij daklozenop­vang in Eindhoven

EINDHOVEN - Het aantal coronabesmettingen bij de locaties voor daklozenopvang in Eindhoven neemt af maar is nog niet helemaal onder controle. De opvang aan de Mathildelaan en de Winternoodopvang in Stratum blijven voorlopig nog in quarantaine. De opvang aan de Barrierweg is wel weer open.

16 december